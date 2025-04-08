Почти 2,5 тысячи сирот стоят в Калужской области в очереди на квартиру

В Калужской области на начало текущего года в очереди на получение квартиры стояли 2 тысячи 415 сиротВ Калужской области на начало текущего года в очереди на получение квартиры стояли 2 тысячи 415 сирот, причем право на обеспечение жильем наступило у 1 тысячи 884 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.