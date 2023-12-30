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«Продлят автоматически». Водителям в РФ сообщили хорошую новость

«Продлят автоматически». Водителям в РФ сообщили хорошую новость

В МВД России выступили с важным для автолюбителей сообщением. Всем водителям, у кого водительское удостоверение заканчивается в 2024 и 2025 году, сообщили хорошую новость – срок действия прав продлят автоматически еще на несколько лет, сообщает PRIMPRESS.

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