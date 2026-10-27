На съемках фильма «Карнавальная ночь» Гурченко не стеснялась показывать свой характер.Так, перед исполнением песни о хорошем настроении актриса посчитала, что для завершения образа ей нужна муфта.
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