Как мамонт сотворил Землю: самые необычные мифы северных народов России

Погрузимся в удивительный мир сказаний и узнаем много интересного.фото: vk.comМы говорим «у нас на севере» или «это север России» часто не представляя себе — какой он, наш север? Мы можем подразумевать под этим, например, Мурманск или Баренцево море.
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