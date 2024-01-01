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Русский дипломат раскрыл все карты: Финляндия приговорена

Русский дипломат раскрыл все карты: Финляндия приговорена

Фото: Минобороны России Сегодня 69K прочитали То, что Финляндия подписала себе смертный приговор с отложенной датой, вступив в НАТО, пустив Пентагон на свои военные базы и создав этим угрозу для России, понятно любому честному наблюдателю.

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