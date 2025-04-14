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Из-за торговой войны против США Китай приостановил поставки редкоземельных магнитов и минералов

Из-за торговой войны против США Китай приостановил поставки редкоземельных магнитов и минералов

Американский президент Дональд Трамп ввел повышенные таможенные тарифы на импортную продукцию, Пекин ответил тем же.

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