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Владелец скандального клуба «Мутабор» подарил православному храму мощи Николая Чудотворца

Владелец скандального клуба «Мутабор» подарил православному храму мощи Николая Чудотворца

Предприниматель Михаил Данилов, которому принадлежит около десятка ночных клубов в Москве, в том числе скандальный “Мутабор”, где в декабре 2023 года прошла “голая” вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе в столице, сообщает телеграм-канал Mash.

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