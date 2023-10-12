Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой

Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки в Донецкой народной республике и вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров, заявил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
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