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Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой

Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Клещеевкой

Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки в Донецкой народной республике и вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров, заявил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

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