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Врач рассказала о положительных свойствах жвачки

Врач рассказала о положительных свойствах жвачки

Врачи-стоматологи рекомендуют жевать жевательную резинку примерно 20 минут после еды. Считается, что это способствует выработке большого количества слюны, снижает кислотность во рту и таким образом защищает зубы от кариеса.

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