От 5 до 30 тыс. рублей: кого из водителей и где будет "ловить" ГИБДД до конца мая

Профилактические мероприятия на дорогах в связи с наступлением дачного сезона начинают усиливаться. ГИБДД активно начинает "ловить" водителей, которые нарушают правила и сразу на месте выписывают штраф, либо вовсе дают более строгое наказание.
Профилактические мероприятия на дорогах в связи с наступлением дачного сезона начинают усиливаться. ГИБДД активно начинает "ловить" водителей, которые нарушают правила и сразу на месте выписывают штраф, либо вовсе дают более строгое наказание.
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