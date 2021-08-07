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Девочек еще в школе нужно готовить не к карьере, а к материнству и семье

Девочек еще в школе нужно готовить не к карьере, а к материнству и семье

Мне 53 года. Я считаю, что демографическая ситуация в нашей стране сложная, если не сказать катастрофическая.

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Елена игрик
Не только в головы девчонок, но и в головы парней, чтобы не раскидывали свой биоматериал направо-налево. А вообще это жизнь, ничего не бывает по лекалу...
Ина
Увеличением рождаемости не решить всех проблем. Неспособная обеспечить себя (а при необходимости и своих детей) женщина обречена на абсолютную зависимость от мужчины. А мужчины у нас....дальше лучше не развивать.
Лилия
Прочитала имя автора и стало всё ясно!)))) Игорь у нас видно на другой планете живёт и не знает, что всюду твердят о перенаселении планеты. Он решил рождаемость поднять.))))

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