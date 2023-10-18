В Новороссийске строители наткнулись на элементы древней культуры: что удалось сохранить и передать в музей?

Там были обнаружены следы поселения возрастом 5,5 тысяч лет. Черепки, каменный отбойник, терочник для растирания зерна и красок, терракотовые фрагменты, остатки древней посуды – все это находилось на территории стройки.
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