Тарасенко об «Оттаве»: «Мне нравится, что это молодая команда, которая очень голодна до побед. Кажется, ребята готовы сделать следующий шаг»

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов. «Мне нравится, что это молодая команда, которая очень голодна до побед.
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