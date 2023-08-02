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Тарасенко об «Оттаве»: «Мне нравится, что это молодая команда, которая очень голодна до побед. Кажется, ребята готовы сделать следующий шаг»

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов. «Мне нравится, что это молодая команда, которая очень голодна до побед.

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