Дополнение Ritual of Bonds Volume 1 для Sword Art Online Last Recollection выйдет в конце января Компан...

Дополнение Ritual of Bonds Volume 1 для Sword Art Online Last Recollection выйдет в конце январяКомпания Bandai Namco анонсировала первое DLC для Sword Art Online Last Recollection под названием Ritual of Bonds Volume 1Читать дальше → источник.
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