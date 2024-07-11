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11 июля 2024 – Крапивное заговенье: История, традиции, запреты и приметы

11 июля 2024 – Крапивное заговенье: История, традиции, запреты и приметы

11 июля в канун Петрова дня на Руси праздновали Крапивное заговенье. А в церкви в этот день принято вспоминать преподобного Павла (врача), преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также отмечать праздник иконы Божией Матери «Троеручица».

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