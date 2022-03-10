Бенедикт Камбербэтч развернул флаг Украины на фестивале в Санта-Барбаре

45-летний знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся ролями в сериале о Шерлоке Холмсе, а также в фильмах "Игра в имитацию", "Доктор Стрэндж", "Мстители", вышел с флагом Украины во время вручения кинематографической премии .