REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Джо Байден подпишет пакет законопроектов о помощи Украине 24 апреля, чтобы возобновить поставки вооружений Киеву, говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.
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