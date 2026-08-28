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Получивших ножевые ранения в Уфе сестер перевели из реанимации

Две сестры, которые получили ножевые ранения в результате нападения в Уфе, идут на поправку. Их перевели из реанимации в отделение детской хирургии, сообщил 28 августа министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

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