Получивших ножевые ранения в Уфе сестер перевели из реанимации

Две сестры, которые получили ножевые ранения в результате нападения в Уфе, идут на поправку. Их перевели из реанимации в отделение детской хирургии, сообщил 28 августа министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
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