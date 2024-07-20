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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендузи, Батяй и Новичков перешли в СКА

Состав команды пополнили полузащитники Гендузи и Батяй, а также защитник Артем Новичков. Георгий Батяев играл в Winline МФЛ за Fight Nights и «Деньги Рокетов».

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