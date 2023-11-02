В США пообещали обеспечить участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency В Госдепартаменте США сообщили, что "будут работать" над тем, чтобы обеспечить участие делегации из России в саммите АТЭС, который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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