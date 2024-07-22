Левобережная часть Астрахани вновь останется без холодной воды

Срочное сообщение опубликовал МУП «Астрводоканал». Из-за аварийных работ в левой части Астрахани будет произведена полная остановка левобережных очистных сооружений водопровода (ЛОСВ) с прекращением подачи холодной воды.
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