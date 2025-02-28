В России могут создать «Единый профиль молодого человека»

В России могут разработать новый сервис – «Единый профиль молодого человека». Предполагается, что он будет размещен на «Госуслугах» и позволит гражданам до 35 лет загружать о себе всю информацию от окончания садика и до обучения в университете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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