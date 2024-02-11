Овечкин побил рекорд канадца Гретцки по голам в пустые ворота

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лина любимцева

Ну и на какой ХРЕН нам постоянно пишут про американского игрока Овечкина, сколько он там забил голов? НАМ-ТО ЧТО ОТ ЭТОГО?!! Он не в России, в такое тяжелое время.. Он предатель!! Кстати, он наверняка призывного возраста. НЕ ПИШИТЕ БОЛЬШЕ О НЕМ - не желаем даже слышать!! Тьфу!