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Овечкин побил рекорд канадца Гретцки по голам в пустые ворота

Овечкин побил рекорд канадца Гретцки по голам в пустые ворота

REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" обогнал канадца Уэйна Гретцки и установил новый рекорд по числу забитых шайб в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну и на какой ХРЕН нам постоянно пишут про американского игрока Овечкина, сколько он там забил голов? НАМ-ТО ЧТО ОТ ЭТОГО?!! Он не в России, в такое тяжелое время.. Он предатель!! Кстати, он наверняка призывного возраста. НЕ ПИШИТЕ БОЛЬШЕ О НЕМ - не желаем даже слышать!! Тьфу!
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