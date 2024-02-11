Овечкин побил рекорд канадца Гретцки по голам в пустые ворота

REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" обогнал канадца Уэйна Гретцки и установил новый рекорд по числу забитых шайб в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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