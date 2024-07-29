Глава МИД Чили: мы воздержимся от признания результатов выборов в Венесуэле

Сантьяго воздержится от признания результатов выборов президента Венесуэлы до тех пор, пока свое мнение не выскажут международные наблюдатели и оппозиция, заявил министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен 29 июля в социальной сети X (бывший Twitter).
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