Глава МИД Чили: мы воздержимся от признания результатов выборов в Венесуэле

Сантьяго воздержится от признания результатов выборов президента Венесуэлы до тех пор, пока свое мнение не выскажут международные наблюдатели и оппозиция, заявил министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен 29 июля в социальной сети X (бывший Twitter).