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Вести Севастополь

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Севастопольский дзюдоист завоевал серебро на всероссийском турнире в Адыгее

Севастопольский дзюдоист завоевал серебро на всероссийском турнире в Адыгее

Соревнования собрали в Майкопе около 250 участников из 23 регионов страны.Севастополец Антон Брачев стал обладателем серебряной медали на всероссийском турнире «Памяти Якуба Коблева», который прошёл в столице Республики Адыгеи.

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