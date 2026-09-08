Севастопольский дзюдоист завоевал серебро на всероссийском турнире в Адыгее

Соревнования собрали в Майкопе около 250 участников из 23 регионов страны.Севастополец Антон Брачев стал обладателем серебряной медали на всероссийском турнире «Памяти Якуба Коблева», который прошёл в столице Республики Адыгеи.
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