Полезные дела и грехи недели с 12 по 18 февраля 2024 года Алёна ЮрьеваНеделя с 12 по 18 февраля 2024 года наполнена для православных ценными древними традициями и обычаями, которыми наполнены важные церковные праздники, передает сайт Rsute.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии