Полезные дела и грехи недели с 12 по 18 февраля 2024 года Алёна ЮрьеваНеделя с 12 по 18 февраля 2024 года наполнена для православных ценными древними традициями и обычаями, которыми наполнены важные церковные праздники, передает сайт Rsute.