В восьми петербургских школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября, ФедералПресс. В Северной столице взлетела заболеваемость. В городском комитете по образованию отметили, что из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса приостановлен учебный процесс в восьми школах города.
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