#ДеньВКалендаре #Космос #ПланетаЗемля ❗️🌞❗️ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ❗️ Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.