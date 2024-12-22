#ДеньВКалендаре #Космос #ПланетаЗемля ❗️🌞❗️ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ❗️ Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.
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#ДеньВКалендаре #Космос #ПланетаЗемля ❗️🌞❗️ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ❗️ Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.
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