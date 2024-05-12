Петербургский суд арестовал водителя упавшего в Мойку пассажирского автобуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал водителя упавшего в реку Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.
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