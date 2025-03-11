Герман Галкин Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press, архив Мигранты в России остаются болезненной темой.
Автомеханик из Таджикистана оказался извращенцем на «удаленке»
Комментарии
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Сергей Иванов
Удивили что ли статьёй? Это на каждом шагу в России, какой город ни возьми! Мусор необходимо выметать, иначе грязью зарастём! Очень кому-то ишаки необходимы, тогда по трудовому договору-приехал, отработал и пошел вон! А то совсем власть и особенно чинуши на местах охренели: маткапитал налево-направо, лечение, образование, квартиры стали раздавать. Идёт СВО, а эти ишаков посадили на шею, и не себе, а нам!
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11 час.
Балу -
Отрезать чурбану его причиндал, вставить ему же в задницу и пинком в чурбанию... Мрази!...
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7 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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29 мин.
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