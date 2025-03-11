Автомеханик из Таджикистана оказался извращенцем на «удаленке»

Сергей Иванов

Удивили что ли статьёй? Это на каждом шагу в России, какой город ни возьми! Мусор необходимо выметать, иначе грязью зарастём! Очень кому-то ишаки необходимы, тогда по трудовому договору-приехал, отработал и пошел вон! А то совсем власть и особенно чинуши на местах охренели: маткапитал налево-направо, лечение, образование, квартиры стали раздавать. Идёт СВО, а эти ишаков посадили на шею, и не себе, а нам!