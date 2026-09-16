Врач: "Московский чекап" помогает горожанам осознанно следить за своим здоровьем

Более 300 тысяч человек возобновили профилактические обследования благодаря "Московскому чекапу". "По сути, это инструмент осознанного управления качеством своей жизни на годы вперед, который доступен каждому москвичу в пару кликов со смартфона", - отметила врач Бочкарёва.