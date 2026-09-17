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Путин освободил Люкманова от должности представителя по информбезопасности

Путин освободил Люкманова от должности представителя по информбезопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение освободить Артура Люкманова от должности специального представителя по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности.

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