Экс-глава ЦРУ: Контроль над Авдеевкой создает возможность для ВС РФ продвинуть линию фронта дальше на запад

Экс-глава ЦРУ, бывший руководитель американского оборонного ведомства Роберт Гейтс отметил, что тогда как нередко звучит мнение, что украинский кризис зашел в тупик, по его мнению, ситуация тупиковой отнюдь не является: Россия неуклонно набирает обороты.