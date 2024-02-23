Экс-глава ЦРУ: Контроль над Авдеевкой создает возможность для ВС РФ продвинуть линию фронта дальше на запад

Экс-глава ЦРУ, бывший руководитель американского оборонного ведомства Роберт Гейтс отметил, что тогда как нередко звучит мнение, что украинский кризис зашел в тупик, по его мнению, ситуация тупиковой отнюдь не является: Россия неуклонно набирает обороты.
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