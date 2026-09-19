Трамп подписал закон о новых санкциях против России, которые дают возможность США не только вводить новые санкции против России, но и вводить вторичные санкции против стран, которые покупают много российской нефти, в том числе и против Китая и Индии.
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