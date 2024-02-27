Ле Пен: Макрон играет в военачальника словами об отправке войск на Украину

Глава французской политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала главу государства Эммануэля Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину.
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