Илон Маск уже не впервые призывает к смене власти в Великобритании

- Британский народ более не желает этого правительства. Новые выборы.И это не первый такой твит. Ранее Маск уже высказывался в поддержку партии Reform UK Найджела Фараджа, которая переживает стремительный рост популярности и по числу членов уже обогнала тори.
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