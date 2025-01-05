🇺🇸 Как в США продвигают «Сатанинский храм» Пока в России данную организацию признают нежелательной и изучают возможный вред от ее деятельности, в Штатах ситуация складывается совершенно иначе.
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🇺🇸 Как в США продвигают «Сатанинский храм» Пока в России данную организацию признают нежелательной и изучают возможный вред от ее деятельности, в Штатах ситуация складывается совершенно иначе.
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