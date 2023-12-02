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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратный призер Олимпийских игр бегун Лугелин Сантос дисквалифицирован на три года за фальсификацию возраста на ЮЧМ-2012

Сантос – серебряный призер Олимпиады-2012 в беге на 400 м, серебряный призер Токио-2020 в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира-2013, победитель Панамериканских игр, четырехкратный чемпион Универсиад.

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