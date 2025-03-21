Медведев проиграл 56-й ракетке мира на «Мастере» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами проиграл спортсмену из Испании Хауме Мунару и не смог выйти в третий круг соревнований.