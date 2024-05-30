Изменить ситуацию на Украине могут только обычные жители, так как киевские власти во главе с лидером Владимиром Зеленским преследуют корыстные цели, которые могут стать причиной исчезновения государства, уверен координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.