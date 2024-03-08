Что такое уборка по методу буддийских монахов и как она поможет в жизни

Была в Иволгинском такой грязи в жизни не видела. Сложилось впечатление что там не убираются, от слова вообще.

ВА

Владимир Акулов

Жена готовит , подает на стол... А я с удовольствием мою горы посуды! Это простое полезное занятие отлично отвлекает от грустных мыслей о *сложной международной обстановке*... Жена удивляется : как ты помыл такую гору посуды ?! Она думает , что я совершаю волевое усилие над собой , совершаю *подвиг*...Но я , напротив , отдыхаю на этой *мойке*...Теперь буду знать , что это мое *содзи*, моя медитация , чистка мозгов от тревожного мусора.