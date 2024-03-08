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Квартира, дом, дача

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Что такое уборка по методу буддийских монахов и как она поможет в жизни

Что такое уборка по методу буддийских монахов и как она поможет в жизни

У буддийских монахов можно многому научиться — сосредоточенности, внимательности и медитации. А ещё они могут научить нас убирать.

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sylpfide sylpfide
Была в Иволгинском  такой грязи в жизни не видела. Сложилось впечатление что там не убираются, от слова вообще.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Жена  готовит  ,  подает  на  стол...  А  я  с  удовольствием  мою  горы  посуды!  Это  простое  полезное  занятие  отлично  отвлекает  от  грустных  мыслей  о  *сложной  международной  обстановке*...  Жена  удивляется  :  как  ты  помыл  такую  гору  посуды  ?!  Она  думает  ,  что  я  совершаю  волевое  усилие  над  собой ,  совершаю  *подвиг*...Но  я  ,  напротив  ,  отдыхаю  на  этой  *мойке*...Теперь  буду  знать  ,  что  это  мое  *содзи*,  моя  медитация  ,  чистка  мозгов  от  тревожного  мусора.
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2 час.

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