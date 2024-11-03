Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 695 подписчиков

Дальнейшая накачка оружием не имеет смысла: Аналитик Касс назвал единственный верный план действий для Украины

Дальнейшая накачка оружием не имеет смысла: Аналитик Касс назвал единственный верный план действий для Украины

Аналитик Харрисон Касс ответил сторонникам продолжения поставок оружия на Украину. Он напомнил о 2,5 годах опыта конфликта и заявил, что украинское руководство может принять только одно единственно правильное решение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх