На Елагином острове стартовал заплыв в открытой воде «X-Waters»

Участие в нем примут более тысячи любителей плавания Сегодня, 24 августа, на Елагином острове в Петербурге начался ежегодный заплыв любителей плавания в открытой воде «X-Waters», сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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