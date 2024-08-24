На Елагином острове стартовал заплыв в открытой воде «X-Waters»

Участие в нем примут более тысячи любителей плавания Сегодня, 24 августа, на Елагином острове в Петербурге начался ежегодный заплыв любителей плавания в открытой воде «X-Waters», сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.