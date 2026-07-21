WSJ: в США начнется производство украинских безэкипажных катеров

Американская компания ReconCraft запускает производство украинских безэкипажных катеров Magura. Проект будет реализован в рамках сотрудничества с украинской компанией Uforce, о достижении соответствующих договоренностей сообщило американское издание The Wall Street Journal.
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