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Курские новости

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В Курской области погиб и пострадали мирные жители от обстрелов ВСУ

В Курской области погиб и пострадали мирные жители от обстрелов ВСУ

За сутки в Курской области сбито 217 украинских беспилотников, 85 раз ВСУ обстреливали приграничье из артиллерии, 20 атак беспилотников пришлось на гражданские объекты.

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