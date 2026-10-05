В Курской области погиб и пострадали мирные жители от обстрелов ВСУ

За сутки в Курской области сбито 217 украинских беспилотников, 85 раз ВСУ обстреливали приграничье из артиллерии, 20 атак беспилотников пришлось на гражданские объекты.
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