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«Аталанта» – фаворит против «Наполи». Бергамаски разгромили неаполитанцев в двух последних матчах с общим счетом 6:0

«Аталанта» примет «Наполи» в 21-м туре Серии А. «Аталанта» – небольшой фаворит за 2.40. На «Наполи» и на ничью дают одинаковый коэффициент – по 3.

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