Рецепт из советских детских садов – омлет “Садовский”.

Омлет – это блюдо из белка, которое часто можно встретить в диетических меню. Блюдо помогает ускорить метаболизм, обеспечивает организм необходимыми полезными веществами и способствует набору мышечной массы.
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