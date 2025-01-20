Asus RX 9070 XT TUF Gaming предположительно распакована, что говорит о наличии ее на складах у розничных продавцов

Путаница в отношении RDNA 4 углубляется, поскольку один из розничных продавцов в Украине, очевидно, показал RX 9070 XT, возможно, за несколько недель до запуска, если верить заявлению AMD (через Videocardz).
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