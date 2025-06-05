Сотрудники полиции на водном транспорте раскрыли кражу телефона на Северном речном вокзале Москвы

В Москве в линейный отдел полиции в порту «Северный» с заявлением о краже обратилась девушка. Потерпевшая сообщила, что на веранде здания Северного речного вокзала она фотографировалась с подругой, а потом ушла, случайно забыв свой смартфон на перилах.