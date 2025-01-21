Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом доме После инаугурации Дональд Трамп подписал несколько десятков указов, выполняющих его предвыборные обещания и отменяющих наследие предшественника Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии